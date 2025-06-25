نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثنائي الأهلي يقرران الرحيل عن القلعة الحمراء بعد نهاية كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء، بعد انتهاء بطولة كأس العالم للأندية في موسمه الجديد.

ثنائي الأهلي يرحلان عن القلعة الحمراء

وأكد الإعلامي كريم رمزي، في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" نهاية مشوار محمد مجدي أفشة وحسين الشحات مع النادي الاهلي، سيغادر الثنائي النادي بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة".

وتابع:" حسين الشحات لديه عروض من الإمارات، ولديه عرض كذلك من نادي الفتح السعودي، واللاعب سيحسم وجهته المقبلة عقب العودة إلى القاهرة".

واختتم كريم رمزي:" أما محمد مجدي أفشة فإنه لديه عرض من ليبيا، وسيدرس هذا العرض مع وكيله، والنادي الأهلي أبدى موافقته على فكرة رحيل الثنائي".