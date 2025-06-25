نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل صن داونز المتوقع أمام فلومينينسي في كأس العالم للأندية 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد ميجيل كاردوسو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي ملامح تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فلومينينسي اليوم الأربعاء الموافق 25 يونيو الجاري في لقاء حاسم بينهم بستاد هارد روك ستاديوم ضمن منافسات الجولة 3 والأخيرة من دور مجموعات كأس العالم للأندية.

موعد مباراة صن داونز المتوقع أمام فلومينينسي

وتنطلق صافرة بداية مباراة ماميلودي صن داونز وفلومينينسي مساء اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 11:00 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل صن داونز المتوقع أمام فلومينينسي

حراسة المرمى: ويليامز

خط الدفاع: مودو، كيانو، كيكانا، لونجا.

خط الوسط: الليندي، موكوينا، زواني.

خط الهجوم: ريبيرو، مايما، ماثيوز.

القنوات الناقلة لمباراة صن داونز أمام فلومينينسي

يجب اتباع الخطوات التالية، من أجل ضبط تردد قناة dazn على نايل سات لـ مشاهدة المباراة بث مباشر في كأس العالم للأندية 2025.

1- الدخول إلى قائمة الإعدادات من ريموت الرسيفر

2- اختيار إعدادات القنوات ومن ثم اختيار التثبيت اليدوي

3- اختيار القمر الصناعي نايل سات

4- إدخال البيانات (التردد- الاستقطاب- الترميز)

5- الضغط على زر البحث لتحميل قناة dazn

6- الضغط على زر حفظ.

وفيما جاء تردد قناة dazn على النايل سات كالتالي:

1- التردد: 12054

2- الاستقطاب: رأسي

3- معدل الترميز: 29900

4- معامل تصحيح الخطأ: 3/4