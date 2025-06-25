نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بوروسيا دورتموند المتوقع أمام أولسان هيونداي في كأس العالم للأندية 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الكرواتي نيكو كوفاتش مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند الألماني على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق أولسان هيونداي الكوري جنوبي اليوم الأربعاء الموافق 25 يونيو الجاري في لقاء قوي بينهم بستاد تي كيو ال ضمن منافسات الجولة 3 والأخيرة من دور مجموعات كأس العالم للأندية.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند وأولسان هيونداي

وتبدأ صافرة انطلاق مباراة بوروسيا دورتموند وأولسان هيونداي مساء الأربعاء في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 11:00 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل بوروسيا دورتموند المتوقع أمام أولسان

حراسة المرمى: كوبيل

خط الدفاع: سولي، انتون، سبعيني، كوتو.

خط الوسط: جروز، نميشا، سفينسون.

خط الهجوم: براندت، جوبي بيلينجهام، جيراسي.

القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند وأولسان هيونداي

يجب اتباع الخطوات التالية، من أجل ضبط تردد قناة dazn على نايل سات لـ مشاهدة المباراة بث مباشر في كأس العالم للأندية 2025.

1- الدخول إلى قائمة الإعدادات من ريموت الرسيفر

2- اختيار إعدادات القنوات ومن ثم اختيار التثبيت اليدوي

3- اختيار القمر الصناعي نايل سات

4- إدخال البيانات (التردد- الاستقطاب- الترميز)

5- الضغط على زر البحث لتحميل قناة dazn

6- الضغط على زر حفظ.

وفيما جاء تردد قناة dazn على النايل سات كالتالي:

1- التردد: 12054

2- الاستقطاب: رأسي

3- معدل الترميز: 29900

4- معامل تصحيح الخطأ: 3/4