نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة الوداد ضد العين في كأس العالم للأندية 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة العربية بكل مكان عن تردد القنوات الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي والعين الإماراتي يوم غد الخميس الموافق 26 يونيو الحالي في لقاء هام بينهم بستاد اودي فيلد ضمن منافسات الجولة 3 والأخيرة من دور مجموعات كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الوداد ضد العين

وتنطلق صافرة بداية مباراة الوداد ضد العين مساء الخميس في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 11:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الوداد والعين

يجب اتباع الخطوات التالية، من أجل ضبط تردد قناة dazn على نايل سات لـ مشاهدة المباراة بث مباشر في كأس العالم للأندية 2025.

1- الدخول إلى قائمة الإعدادات من ريموت الرسيفر

2- اختيار إعدادات القنوات ومن ثم اختيار التثبيت اليدوي

3- اختيار القمر الصناعي نايل سات

4- إدخال البيانات (التردد- الاستقطاب- الترميز)

5- الضغط على زر البحث لتحميل قناة dazn

6- الضغط على زر حفظ.

وفيما جاء تردد قناة dazn على النايل سات كالتالي:

1- التردد: 12054

2- الاستقطاب: رأسي

3- معدل الترميز: 29900

4- معامل تصحيح الخطأ: 3/4