نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة صن داونز وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي صن داونز الجنوب أفريقي، مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره فلومينينسي البرازيلي، مساء اليوم الأربعاء الموافق 25 من شهر يونيو الجاري، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية.

موعد مباراة صن داونز ضد فلومينينسي في كأس العالم للأندية

ومن المنتظر أن تقام مباراة صن داونز الجنوب أفريقي، أمام نظيره فلومينينسي، مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية؛ والساعة 11 مساء بتوقيت أبو ظبي.

ترتيب مجموعة صن داونز السادسة في كأس العالم للأندية

1_ فلومينينسي، برصيد 4 نقاط.

2- بوروسيا دورتموند، برصيد 4 نقاط.

3_ صن داونز، برصيد 3 نقاط.

4_ أولسان هيونداي، دون نقاط.

القناة الناقلة لمباراة صن داونز وفلومينينسي اليوم في كأس العالم للأندية

والجدير بالذكر أن شبكة "DAZN"، هي الحاصلة على حقوق بث مباريات بطولة كأس العالم للأندية في موسمه الجديد داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.