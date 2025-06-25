نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بوروسيا دورتموند وأولسان هيونداي في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند الألماني، في مواجهة قوية أمام نظيره أولسان هيونداي، مساء اليوم الأربعاء الموافق 25 من شهر يونيو الجاري، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند ضد أولسان هيونداي في كأس العالم للأندية

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة بوروسيا دورتموند وأولسان هيونداي، مساء اليوم الاربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، على ملعب «تي كيو إل» في أوهايو.

ويقع فريق بوروسيا دورتموند في المجموعة السادسة ببطولة كأس العالم للأندية، مع كلا من فلومينينسي البرازيلي، صن داونز الجنوب إفريقي، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي.

القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند ضد أولسان هيونداي

وسيتم بث مباراة بوروسيا دورتموند ضد أولسان هيونداي الكوري، على منصة dazn الحاصلة على حقوق إذاعة مباريات بطولة كأس العالم للأندية داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.