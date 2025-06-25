فلامينجو يخطف تعادلًا قاتلًا أمام لوس أنجلوس في كأس العالم للأندية 2025

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أحمد جودة - القاهرة - تمكّن نادي فلامينجو البرازيلي من الحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم في دور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية 2025، بعد أن اقتنص تعادلًا قاتلًا أمام لوس أنجلوس الأمريكي في اللحظات الأخيرة من المباراة التي جمعتهما فجر الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة لحساب المجموعة الرابعة.

فلامينجو يخطف تعادلًا قاتلًا أمام لوس أنجلوس

سيطر الحذر والهدوء على أغلب مجريات اللقاء، حيث غابت الأهداف طوال الشوط الأول وحتى منتصف الشوط الثاني، وسط محاولات متقطعة من الطرفين لتهديد المرمى، دون خطورة حقيقية تُذكر.

لكن الإثارة بدأت في الدقيقة 84، حينما نجح النجم دينيس بوانجا في تسجيل هدف التقدّم لصالح فريق لوس أنجلوس، بعد هجمة مرتدة سريعة استغل فيها دفاع فلامينجو المتقدم، وسدد كرة قوية هزّت شباك الحارس البرازيلي، مُعلنة تفوق الفريق الأمريكي.

ورغم أن لوس أنجلوس كان قد ودّع البطولة رسميًا قبل هذه الجولة، إلا أن هدف بوانجا كاد يمنحه فوزًا معنويًا ثمينًا، لولا تدخل لاعب فلامينجو والاس يان.

بعد أربع دقائق فقط من هدف لوس أنجلوس، وتحديدًا في الدقيقة 88، تمكن والاس يان من إعادة فلامينجو إلى المباراة، حين استغل ارتباكًا دفاعيًا في منطقة الجزاء، ليضع الكرة في الشباك معلنًا هدف التعادل بنتيجة 1-1.

وبهذا الهدف، حافظ فلامينجو على صدارته للمجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، حصدها من فوزين أمام الترجي وتشيلسي، وتعادل في هذه الجولة مع لوس أنجلوس، الذي اكتفى بنقطة وحيدة في المركز الرابع والأخير، ليودّع البطولة دون أي انتصار.