الترجي التونسي يخسر أمام تشيلسي بثلاثثة نظيفة ويودع كأس العالم للأندية 2025

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أحمد جودة - القاهرة - فرض فريق تشيلسي الإنجليزي سيطرته على لقائه أمام الترجي الرياضي التونسي، حيث تمكن من الانتصار بثلاثة أهداف دون رد، وذلك في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

الترجي التونسي يخسر أمام تشيلسي بثلاثثة نظيفة

وجاءت البداية متوازنة بين الفريقين، مع محاولات متبادلة للسيطرة على وسط الملعب، لكن تشيلسي استغل الدقائق الأخيرة من الشوط الأول بأفضل طريقة ممكنة، حيث سجل هدفين متتاليين في الوقت بدل الضائع.

في الدقيقة +3 من الوقت المحتسب بدل الضائع، نجح المدافع توسين أدارابيويو في افتتاح التسجيل لصالح تشيلسي. وجاء الهدف بعد تنفيذ رائع لركلة حرة بواسطة النجم إنزو فرنانديز، الذي أرسل كرة دقيقة داخل منطقة الجزاء، تلقاها أدارابيويو برأسه وسددها بقوة داخل الشباك، معلنًا تقدم "البلوز" بهدف نظيف.

ولم يكتفِ تشيلسي بالهدف الأول، بل عاد بعد دقيقتين فقط ليعزز النتيجة بالهدف الثاني، وتحديدًا في الدقيقة +5 من نفس الشوط.

جاء الهدف بعد هجمة منظمة بدأها مجددًا إنزو فرنانديز بتمريرة ذكية وصلت إلى المهاجم ليام ديلاب، الذي توغل داخل منطقة الجزاء، وراوغ الدفاع بمهارة قبل أن يسدد كرة أرضية قوية فشل حارس الترجي في التصدي لها، لتهتز الشباك للمرة الثانية.

بهذه الثنائية السريعة، أنهى تشيلسي الشوط الأول متفوقًا 2-0 على الترجي التونسي، واضعًا الفريق التونسي تحت ضغط كبير في الشوط الثاني، حيث لم يعد أمامه سوى الفوز لحسم بطاقة التأهل إلى دور الـ16، بينما يكفي تشيلسي التعادل أو حتى الخسارة بفارق محدود للتأهل، اعتمادًا على فارق الأهداف.

وفي اللحظات الأخيرة من اللقاء سجل تايريك جورج الهدف الثالث لصالح البلوز في الدقيقة 90+7 من عمر اللقاء.