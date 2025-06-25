نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات كأس العالم للأندية اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي، مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الموافق 25 من شهر يونيو الجاري، في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية.

مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم للأندية

الترجي التونسي ضد تشيلسي في تمام الساعة 4 صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة DAZN tv channel

لوس أنجلوس ضد فلامينجو في تمام الساعة 4 صباحًا بتوقيت مصر والسعودية، على قناة DAZN tv channel

بوروسيا دورتموند ضد اولسان هونداي في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، علي قناة DAZN tv channel

صن داونز ضد فلومينيسي، في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، علي قناة DAZN tv channel