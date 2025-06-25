نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك السابق: الفريق بحاجة 3 أو 4 صفقات فقط.. والمدرسة البرتغالية الأنسب لتدريب الأبيض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب أحمد الشاذلي، لاعب نادي الزمالك السابق، عن تفاؤله الكبير بالموسم الجديد للفريق الأبيض، مشيرًا إلى ضرورة التركيز على تدعيم بعض المراكز بعناصر قوية، مع الحفاظ على استقرار الفريق والابتعاد عن الشائعات.

لاعب الزمالك السابق يضع "روشتة" الموسم الجديد

وقال الشاذلي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" عبر شاشة قناة نادي الزمالك: "أتمنى أن تكون الصفقات الجديدة التي يسعى لها النادي تمثل إضافة حقيقية للفريق، خاصة أن الزمالك يملك قائمة مليئة بالعناصر المميزة، لكنه يحتاج إلى تدعيمات في بعض المراكز".

وأكد أن الفريق بحاجة إلى "3 أو 4 صفقات فقط"، مشددًا على أن الزمالك "بحاجة إلى رأس حربة مميز، ويجب أن يكون اختياره بعناية كبيرة، نظرًا لأهمية هذا المركز في حسم المباريات".

وتحدث عن فلسفة اختيار المدير الفني الجديد، قائلًا: "مدرسة الزمالك التدريبية تاريخيًا تتمتع بالمهارة، ويجب أن يواصل النادي الاعتماد على هذا الأسلوب، ولهذا أرى أن المدرسة البرتغالية أو البرازيلية هي الأنسب للفريق في هذه المرحلة".

وأشاد الشاذلي بختام الزمالك للموسم المنقضي بتحقيق لقب كأس مصر، معتبرًا أن "هذا التتويج يجب أن يكون بداية الطريق نحو موسم مليء بالبطولات والطموحات".

وختم تصريحاته بالإشارة إلى جهود مجلس إدارة النادي في تطوير قطاع كرة القدم، قائلًا: "أرى أن مجلس الإدارة يبذل جهودًا واضحة من أجل إصلاح وتطوير ملف كرة القدم، والموسم الجديد سيكون واعدًا بإذن الله، بشرط أن لا ننشغل بالشائعات أو المعارك الجانبية".