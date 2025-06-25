نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الوداد ضد العين في كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه الوداد المغربي نظيره العين الإماراتي مساء اليوم الأربعاء 25-6-2025 على ملعب "أودي فيلد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية.

ويتواجد الفريق المغربي في المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة السابعة، دون نقاط، بعد الخسارة في مباراتين، فيما يتذيل الفريق الإماراتي الترتيب.

موعد مباراة الوداد ضد العين في كأس العالم للأندية

يطلق حكم اللقاء صافرة البداية لمباراة الوداد ضد العين اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، الثامنة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الوداد ضد العين في كأس العالم للأندية

سيتم نقل وإذاعة مباراة الوداد المغربي ضد العين الإماراتي مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات DAZN APP، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس العالم للأندية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.