القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025

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أحمد جودة - القاهرة - يرغب محبو مشاهدة فريق السيدة العجوز والسيتيزن في معرفة القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ومانشستر سيتي في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء الموافق الخامس والعشرين من شهر يونيو الجاري في كأس العالم للأندية.

ويحتضن ملعب "كامبنج وورلد"، هذه المواجهة القوية التي ستجمع بين فريقي يوفنتوس ومانشستر سيتي اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بمونديال الأندية.

موعد مباراة يوفنتوس ضد مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية

تنطلق صافرة البداية لمباراة يوفنتوس ضد مانشستر سيتي اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، الثامنة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية

يمكنكم مشاهدة مباراة يوفنتوس الإيطالي ضد مانشستر سيتي الإنجليزي مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات DAZN APP، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس العالم للأندية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.