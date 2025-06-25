نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة يوفنتوس ضد مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي مع نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي مساء اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025 على ملعب "كامبنج وورلد"، وذلك في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

ويحتل فريق السيدة العجوز صدارة جدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط، بعد الفوز في مباراتين، فيما يحتل السيتيزن وصافة الترتيب بنفس عدد النقاط متأخرًا بفارق الأهداف.

موعد مباراة يوفنتوس ضد مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية

تبدأ أحداث مباراة يوفنتوس ضد مانشستر سيتي اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، الثامنة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية

تذاع مباراة يوفنتوس الإيطالي ضد مانشستر سيتي الإنجليزي مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات DAZN APP، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس العالم للأندية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.