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أحمد جودة - القاهرة - مباراة تشيلسي والترجي بث مباشر جودة عالية اليوم في كأس العالم للأندية 2025

يلا شوت تشيلسي LIVE.. مشاهدة مباراة تشيلسي والترجي بث مباشر جودة عالية اليوم في كأس العالم للأندية 2025

.. يترقب عشاق كرة القدم حول العالم، وبالأخص جماهير الوطن العربي وتونس، موقعة كروية من العيار الثقيل تجمع بين الترجي الرياضي التونسي ونظيره الإنجليزي تشيلسي، ضمن منافسات الجولة الثالثة الحاسمة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة تشيلسي والترجي خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

موعد مباراة تشيلسي والترجي اليوم في كأس العالم للأندية 2025

الترجي يصطدم بتشيلسي في صراع التأهل بكأس العالم للأندية

وتأتي هذه المباراة في وقت حساس من البطولة، حيث يتساوى الفريقان في النقاط، ويطمح كلٌ منهما لحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16، وسط منافسة شرسة تضم أندية عريقة مثل فلامينجو البرازيلي ولوس أنجلوس الأمريكي.

ويدخل الترجي اللقاء بشعار "لا بديل عن الفوز"، فيما يملك تشيلسي الأفضلية بفضل فارق الأهداف، مما يجعل التعادل كافيًا للبلوز، بينما النصر وحده هو أمل "المكشخين" للتأهل.

جدول ترتيب مجموعة الترجي قبل الجولة الثالثة

فلامنجو البرازيلي – المركز الأول – 6 نقاط – من مباراتين

تشيلسي الإنجليزي – المركز الثاني – 3 نقاط – من مباراتين

الترجي التونسي – المركز الثالث – 3 نقاط – من مباراتين

لوس أنجلوس الأمريكي – المركز الرابع – دون نقاط – من مباراتين

الترجي خسر في الجولة الأولى أمام فلامينجو بنتيجة 2-0، ثم عاد بقوة أمام لوس أنجلوس محققًا فوزًا ثمينًا بهدف دون رد أما تشيلسي، فقد فاز على لوس أنجلوس 2-0، وخسر أمام فلامينجو بنتيجة 3-1.

موعد مباراة الترجي وتشيلسي في كأس العالم للأندية 2025

تقام مباراة الترجي التونسي ضد تشيلسي الإنجليزي ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية 2025 فجر الأربعاء الموافق 25 يونيو 2025، وتُعد هذه المواجهة حاسمة لكلا الفريقين، حيث يسعى كل منهما لضمان التأهل إلى دور الـ16.

ويقام اللقاء على أرضية ملعب لينكولن فاينانشال فيلد بالولايات المتحدة الأمريكية، في توقيت يراعي جمهور كرة القدم العربي، إذ تنطلق المباراة في:

الساعة 4:00 فجرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

الساعة 5:00 صباحًا بتوقيت الإمارات

الساعة 2:00 صباحًا بتوقيت تونس والجزائر

ويتوقع أن تشهد المباراة حضورًا جماهيريًا مميزًا من جماهير الجالية العربية، إلى جانب اهتمام عالمي واسع نظرًا لقيمة الفريقين وتاريخ كل منهما، خاصة أن الترجي لا بديل أمامه عن الفوز لضمان التأهل، بينما تشيلسي يلعب على فرصتي الفوز أو التعادل.

القنوات الناقلة لمباراة الترجي وتشيلسي.. بث حصري بتعليق عربي

أعلنت منصة DAZN البريطانية أنها صاحبة الحقوق الحصرية لنقل مباراة الترجي وتشيلسي في كأس العالم للأندية 2025، وهي الجهة الوحيدة المخولة ببث المباراة عبر الإنترنت.

وتتيح منصة DAZN مشاهدة المباراة بجودة عالية وتعليق عربي مباشر، وقد تم تعيين المعلق الأردني الشهير خالد الغول لوصف مجريات المباراة، ما يمنح المشاهدين تجربة متابعة احترافية ومشوقة باللغة العربية.

كيفية المشاهدة

تحتاج فقط إلى اشتراك في منصة DAZN لمشاهدة المباراة مباشرة والمنصة متاحة عبر تطبيقات الهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون الذكية والمتصفحات الإلكترونية.

وينصح بتسجيل الدخول مبكرًا لتجنب الضغط على الخوادم خلال وقت الذروة.

تشكيل الترجي التونسي المتوقع أمام تشيلسي

التشكيل المتوقع لفريق الترجي الرياضي التونسي ضد تشيلسي الإنجليزي:

المركز اللاعبون حارس المرمى بشير بن سعيد خط الدفاع محمد بن علي – ياسين مرياح – محمد أمين توجاي – محمد بن حميدة خط الوسط أوجبولو – خليل جيونيشي – يوسف بلايلي خط الهجوم إليس موكوانا – عبد الرحمن كوناتي – رودريجو رودريجيز

سيناريوهات التأهل