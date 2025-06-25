عاجل.. قلق في منتخب مصر وتجهيز خاص لمحمد عبدالمنعم استعدادا لأمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مسؤول داخل منتخب مصر، أن هناك حالة من القلق داخل الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، بسبب ظهور المدافعين بمستوى غير جيد وارتكابهم أخطاء مع أنديتهم وظهر ذلك مع الأهلي في كأس العالم للأندية وكذلك رامي ربيعة مدافع العين الإماراتي.

قلق في منتخب مصر وتجهيز خاص لمحمد عبدالمنعم

وأضاف المصدر في تصريحات لبرنامج ستاد المحور تقديم الإعلامي خالد الغندور: "سيكون هناك تواصل خاص مع المدافعين خلال الفترة المقبلة من أجل التركيز وعدم تكرار الأخطاء، كما أن حسام حسن طلب من الدكتور محمد أبو العلا رئيس الجهاز الطبي متابعة البرنامج التأهيلي لمحمد عبدالمنعم باستمرار".

وتابع المصدر:"حسام حسن يأمل في عودة محمد عبدالمنعم في أسرع وقت، لكنه يخشى الاستعجال في تنفيذ البرنامج التأهيلي والمشاركة ما يهدد اللاعب قبل أمم إفريقيا ديسمبر المقبل في المغرب".