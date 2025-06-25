نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد حمودة: الأهلي فشل في المونديال.. أرقام بن رمضان "غير جيدة".. ولا بد من محاسبة كولر على رحيل ديانج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث أحمد حمودة، نجم المقاولون العرب السابق، عن خروج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من دور مجموعات بطولة كأس العالم للأندية.

أحمد حمودة ينتقد الأهلي بعد كأس العالم للأندية

وقال أحمد حمودة، خلال تواجده ضيفًا على برنامج "ستاد المحور" الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور: "النادي الأهلي فشل في كأس العالم للأندية، بسبب عدم بلوغه دور المجموعات، خاصًة أن الأحمر كان يشارك في أسهل مجموعة بالمونديال".

وأضاف حمودة: "عدم انتقاء اللاعبين والتركيز على الكم وليس الكيف، وتعيين مدرب جديد في توقيت خاطئ من أسباب فشل الأهلي في كأس العالم للأندية".

وتابع: "أرقام محمد علي بن رمضان ليست جيدة في كأس العالم للأندية رغم إحرازه هدفًا أمام بورتو، ولكن هل من المنطق أن يضم الأهلي لاعب مقابل 3.5 مليون دولار ويسجل هدفًا واحدًا فقط".

وواصل حمودة: "الأهلي اعتمد في صفقاته على الجماهيرية وليس على التركيز الفني، والفريق دفع الثمن في كأس العالم للأندية".

وشدد: "الأهلي لا بد أن يحاسب مارسيل كولر المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بسبب قرار رحيل ديانج، والمالي أفضل من مروان عطية".

وواصل: "تعجبت أيضًا من رحيل أحمد عبد القادر، واللاعب على المستوى الفني أفضل من محمود حسن تريزيجيه وأشرف بن شرقي، لأنه تدرب معي في سموحة وأعلم إمكانيته جيدًا".

واختتم نجم المقاولون العرب السابق، تصريحاته قائلًا: "وسام أبو علي هو أفضل لاعب في النادي الأهلي بكأس العالم للأندية، ويأتي بعده محمد علي بن رمضان".