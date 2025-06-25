نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوكا جونيورز يتعادل مع أوكلاند سيتي ويودع كأس العالم للأندية 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوكا جونيورز إيجابيًا مع نظيره أوكلاند سيتي بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب "جيوديس"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم للأندية ليودع بذلك البطولة.

أحداث مباراة بوكا جونيورز وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

سجل الحارس ناثان جارو بالخطأ في مرماه الهدف الأول لصالح بوكا جونيورز في الدقيقة 26، بعد ركلة ركنية، نُفذت عن طريق عرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها لاوتارو دي لولو برأسية، ارتطمت بالقائم الأيمن للمرمى ثم الحارس وسكنت الشباك.

وتعادل كريستيان جراي لصالح أوكلاند سيتي في الدقيقة 52، بعد ركلة ركنية على يسار منطقة جزاء بوكا جونيورز، نفذها لاجوس بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها جرائم برأسية رائعة، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح بوكا جونيورز في الدقيقة 60 من عمر اللقاء، وذلك لوجود لمسة يد على لاعب الفريق الأرجنتيني.

ترتيب المجموعة الثالثة في كأس العالم للأندية

1- بنفيكا: 7 نقاط.

2- بايرن ميونيخ: 6 نقاط.

3- بوكا جونيورز: نقطتين.

4- أوكلاند سيتي: نقطة واحدة.