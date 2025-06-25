نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة بايرن ميونخ ضد بنفيكا في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بنفيكا البرتغالي، الفوز على نظيره بايرن ميونخ الألماني، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية، ليتأهل الفريقين إلى دور ال 16.

أهداف مباراة بايرن ميونخ ضد بنفيكا في كأس العالم للأندية

تمكن في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول، من تسجيل الهدف الأول أندرياس شجيلديروب لصالح بنفيكا بأسيست من زميله فردريك أورسنيس.

وتأهل فريق بنفيكا إلى دور ال 16 من كأس العالم للأندية، كمتصدر مجموعته برصيد 7 نقاط، كما نجح كذلك بايرن ميونخ في التأهل كذلك كصاحب المركز الثاني بواقع 6 نقاط.