نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنفيكا ينتصر على بايرن ميونخ ويتأهل لدور الـ16 متصدرًا للمجموعة في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بنفيكا البرتغالي، في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره بايرن ميونخ الألماني، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية، ليتأهل الفريقين إلى دور ال 16.

أحداث مباراة بايرن ميونخ ضد بنفيكا في كأس العالم للأندية

بدأت الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول، بمحاولات متعددة من جانب لاعبي فريق بنفيكا، الذي استهل المباراة بضغط هجومي كبير.

أحرز في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول، هدف المباراة الوحيد، أندرياس شجيلديروب هدف التقدم لصالح بنفيكا بأسيست من زميله فردريك أورسنيس.

ومع أحداث الشوط الثاني، حاول لاعبو فريق بايرن ميونخ الألماني، تسجيل هدف التعادل في شباك بنفيكا البرتغالي، ولكن دون جدوى.

وبهذه النتيجة، تأهل فريق بنفيكا إلى دور ال 16 من كأس العالم للأندية، كمتصدر مجموعته برصيد 7 نقاط، كما نجح كذلك بايرن ميونخ في التأهل كذلك في المركز الثاني بواقع 6 نقاط.