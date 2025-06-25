نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعم نفسي من جهاز منتخب مصر للاعب الأهلي بعد انتقادات الجماهير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر طالب جهازه المعاون بضرورة دعم محمد هاني ظهير أيمن الأهلي، بعد الهجوم الذي تعرض له من الجماهير خلال فترة مشاركة الفريق بكأس العالم للأندية.

دعم نفسي من جهاز منتخب مصر للاعب الأهلي

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "حسام حسن في حديثه مع جهازه المعاون أكد على أهمية محمد هاني لمنتخب مصر، بعد الضغط الكبير الذي تعرض له اللاعب في الفترات الأخيرة".

وأكمل:" حسام حسن أكد لجهازه المعاون، على ثقته في إمكانيات محمد هاني، وأن منتخب مصر يعاني في هذا المركز، لذلك يرغب في تحفيز اللاعب للخروج من الأزمة النفسية التي يعاني منها ويستمر في المشاركة مع ريبيرو خاصة وأن المنتخب سيعتمد عليه بشكل أساسي أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦".