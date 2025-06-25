نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد أمين أوفا على أعتاب البنك الأهلي تحسبًا لرحيل أسامة فيصل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامي خالد الغندور، أن مصدر بنادي البنك الأهلي، كشف أن إدارة النادي اقتربت من الحصول على خدمات اللاعب أحمد أمين أوفا مهاجم نادي إنبي خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وشدد المصدر في تصريحات لبرنامج ستاد المحور، أن النادي أجرى مفاوضات مع اللاعب والنادي خلال الأيام القليلة الماضية لحسم الصفقة.

واختتم، اللاعب اقترب بقوة من الانضمام لصفوف البنك الأهلي تحسبًا لرحيل المهاجم أسامة فيصل.