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أحمد جودة - القاهرة - أكد فكري صالح، مدرب حراس مرمى الزمالك ومنتخب مصر السابق، في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة نادي الزمالك، أن قرار تعيين جون إدوارد في منصب المدير الرياضي يعد خطوة إيجابية تصب في مصلحة النادي على المدى البعيد، مشيرًا إلى أهمية الفكر الإداري في تطوير منظومة كرة القدم داخل القلعة البيضاء.

فكري صالح: جماهير الزمالك دائما ما تصنع الفارق

وقال فكري صالح إن جماهير الزمالك دائمًا ما تصنع الفارق بتصدرها المشهد ودعمها المستمر للفريق في كل الظروف، مؤكدًا أن الروح الجماهيرية هي أحد أبرز عناصر القوة داخل النادي.

وتحدّث عن حراس مرمى الزمالك، قائلًا: "أطالب محمد صبحي ومحمد عواد بالتكاتف سويًا والعمل بروح الفريق من أجل مصلحة الزمالك". وأوضح: "عواد مثل نجلي، وكنت صاحب قرار الدفع به للمرة الأولى في المباريات خلال مسيرته، وهو حارس يمتلك إمكانيات كبيرة".

وأضاف: "التعامل النفسي هو المفتاح الحقيقي لتألق محمد عواد، وأرى أن الكابتن عماد المندوه يتقن هذا الجانب بشكل مميز داخل الجهاز الفني".

واختتم تصريحاته قائلًا: "المنافسة بين صبحي وعواد ستعود بالنفع على الزمالك في نهاية المطاف، وأتوجه بكل الاحترام لجماهير الزمالك التي لا تتوقف عن دعم ناديها بروح عظيمة ومخلصة".