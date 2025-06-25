نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: الخطيب يستغل راحة الفريق للاجتماع بـ ريبييرو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامي خالد الغندور، إن الكابتن محمود الخطيب، قرر عقد جلسة مع خوسيه ريبيرو المدير الفني لفريق الأهلي عقب عودة الفريق من الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" الأهلي يصل عصر غدًا الأربعاء إلى القاهرة بعد توديع بطولة كأس العالم للأندية وسيحصل الفريق على راحة لمدة 18 يوم".

واختتم:" قرر الخطيب عقد جلسة مع ريبييرو ومحمد يوسف المدير الرياضي للنادي لحسم عدد من الملفات الهامة وعلى رأسها ملف المحترفين الأجانب والراحلين عن الفريق واحتياجات الأهلي للموسم الجديد".