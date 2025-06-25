نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يدرس معاقبة اللاعبين بسبب فشلهم في تحقيق أي فوز بكأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامي خالد الغندور، بعد توديع كأس العالم للأندية، هناك مشوارات داخل النادي الأهلي لتطبيق اللائحة على اللاعبين بعد فشلهم في تحقيق أي فوز في البطولة والاكتفاء بتعادلين وهزيمة.

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور:" حتى الآن لم يتم اتخاذ أي قرار عقوبي تجاه اللاعبين وتم تأجيل الأمر لحين الاجتماع بين الخطيب ومحمد يوسف وخالد مرتجي رئيس بثعة الفريق في أمريكا، فور العودة إلى القاهرة".