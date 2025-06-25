نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: جنش أولى صفقات الاتحاد السكندري بعد تولي أحمد سامي المهمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامي خالد الغندور، أن مصدر بنادي الاتحاد السكندري كشف أولى طلبات المدرب أحمد سامي بعد توليه القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "مصدر بنادي الاتحاد السكندري شدد على أن المدرب طلب ضم حارس مرمى في الانتقالات الصيفية الحالية بعد رحيل المهدي سليمان عن الفريق".

وأكد الغندور: "إدارة الاتحاد السكندري عرضت فكرة ضم محمود جنش خاصًة أن اللاعب حر بعد نهاية عقده مع مودرن سبورت".

واختتم: "أحمد سامي رحب بضم جنش إلى صفوف الاتحاد السكندري".