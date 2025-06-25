الرياضة

خالد الغندور: جنش أولى صفقات الاتحاد السكندري بعد تولي أحمد سامي المهمة

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خالد الغندور: جنش أولى صفقات الاتحاد السكندري بعد تولي أحمد سامي المهمة

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أحمد جودة - القاهرة -  

قال الإعلامي خالد الغندور، أن مصدر بنادي الاتحاد السكندري كشف أولى طلبات المدرب أحمد سامي بعد توليه القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "مصدر بنادي الاتحاد السكندري شدد على أن المدرب طلب ضم حارس مرمى في الانتقالات الصيفية الحالية بعد رحيل المهدي سليمان عن الفريق".

وأكد الغندور: "إدارة الاتحاد السكندري عرضت فكرة ضم محمود جنش خاصًة أن اللاعب حر بعد نهاية عقده مع مودرن سبورت".

واختتم: "أحمد سامي رحب بضم جنش إلى صفوف الاتحاد السكندري".

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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