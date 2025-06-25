نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأس العالم للأندية.. بنفيكا يتقدم على بايرن ميونخ بهدف نظيف في الشوط الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بنفيكا البرتغالي، على نظيره بايرن ميونخ الألماني، بهدف نظيف خلال أحداث الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية.

وانطلقت أحداث مباراة بايرن ميونخ ضد بنفيكا، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

أحداث الشوط الأول من مباراة بايرن ميونخ ضد بنفيكا

شهدت الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول من المباراة، بسجال على الكرة بين الفريقين، مع تقدم هجومي من جانب لاعبي بنفيكا.

وسجل في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول، أندرياس شجيلديروب هدف التقدم لصالح بنفيكا بأسيست من زميله فردريك أورسنيس.

ودخل بايرن ميونخ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: مانويل نوير.

خط الدفاع: بوي - أوباميكانو - رافائيل جيريرو - يوسيب ستانيسيتش.

خط الوسط: بالينها - سيرج جنابري - بافلوفيتش.

خط الهجوم: بيشوف - مولر - ساني.