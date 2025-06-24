نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يحدد سعر رودريجو وسط صراع بين أرسنال ومانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحافية أن ريال مدريد حدد مبلغ 90 مليون يورو كقيمة مبدئية لبيع جناحه البرازيلي رودريجو، وسط اهتمام متزايد من أندية الدوري الإنجليزي، أبرزها أرسنال ومانشستر سيتي.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية نقلًا عن إذاعة كادينا سير الإسبانية، فإن اللاعب أبدى رغبته في الرحيل هذا الصيف، رغم التغيير الفني في الفريق الملكي برحيل كارلو أنشيلوتي وتعيين تشابي ألونسو مدربًا جديدًا.

ويشعر رودريغو، البالغ من العمر 24 عامًا، بأن فرصه باتت محدودة في ظل وجود نجوم بارزين مثل كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام، خاصة بعد تراجع دوره في النصف الثاني من الموسم وغيابه المتكرر عن التشكيلة الأساسية.

وذكرت مصادر أن رودريغو أبلغ إدارة النادي بعدم رغبته في الاستمرار، بل ورفض المشاركة في مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة في مايو الماضي، ما يعكس جديته في البحث عن تجربة جديدة.

أرسنال أبدى استعداده لتقديم عرض رسمي بقيمة 90 مليون يورو، فيما يظل مانشستر سيتي خيارًا محتملًا أيضًا، حيث يسعى اللاعب لـ "استكشاف خيارات أخرى" قبل حسم قراره النهائي.

يُذكر أن رودريغو شارك في 52 مباراة مع ريال مدريد في الموسم المنقضي، وسجل خلالها 14 هدفًا في جميع المسابقات.