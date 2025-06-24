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أحمد جودة - القاهرة - كشف الأوروجوياني فيدي فالفيردي، لاعب وسط ريال مدريد، عن سر احتفاله الكبير بهدفه أمام باتشوكا المكسيكي، مشيرًا في الوقت ذاته إلى طبيعة علاقته بمدربه الإسباني تشابي ألونسو.

فالفيردي: تخلصت من مرارة مباراة الهلال.. ولدينا ميزة أمام سالزبورج

وفاز ريال مدريد على باتشوكا، بنتيجة 3-1، ضمن لقاءات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لكأس العالم للأندية.

وقال فالفيردي، في تصريحات لقناة ريال مدريد عن هدفه في الفريق المكسيكي: "لقد كانت جملة رائعة، وكنا نلعب بعشرة لاعبين، مرر هويسين كرة رائعة، وقام فينيسيوس جونيور بانطلاقة مذهلة، ثم تحلى بالصبر وأعاد الكرة إلى الخلف، وهناك كنت أنا، قبل أن أمررها لدياز الذي لعبها لي مرة أخرى".

وأضاف: "عندما تلعب بنقص عددي، تظهر الكثير من المساحات لأن الخصم قد يتراخى، وقد عرفنا كيف نستغل تلك المساحات".

وكان فالفيردي قد أهدر ركلة جزاء حاسمة في مباراة الهلال، أتبعها تسجيله هدفًا أمام باتشوكا.

وعن هذا الأمر، قال: "لقد كان شعورًا كبيرًا بالارتياح، خاصة بعد إضاعة ركلة الجزاء في المباراة الأولى".

وأوضح: "كان الأمر مهمًا جدًا بالنسبة لي، إلى جانب فوز الفريق الذي يبقى الأهم دائمًا، لكنني كنت بحاجة لتسجيل هدف لأتخلص من مرارة المباراة السابقة".

وتابع: "لهذا السبب احتفلت بذلك الشكل الجنوني، كما أن اللعب لفترة طويلة بعشرة لاعبين يجعل كل هدف أكثر متعة".

وعن رأيه في النسخة الجديدة لمونديال الأندية، قال "تجربة جميلة وجديدة، خاصة وأنها أول بطولة تقام بهذا الحجم، ومن الرائع أن نشاهد جماهير ريال مدريد تساندنا وتُظهر لنا كل هذا الحب يوميًا".

وأردف: "في فندق الإقامة في شارلوت، كان الترحيب مذهلًا، أن أمثل هذا النادي، وأدافع عن ألوانه، وأشعر بهذا الكم من الدعم هو أمر علينا أن نكون ممتنين له دائمًا".

وعن إشادة مدربه تشابي ألونسو به عقب مباراة باتشوكا، قال: "هذا مصدر فخر وشرف بالنسبة لي، من الجميل جدًا أن يقول المدرب مثل هذه الكلمات عنك، هذا يمنحني الدافع للاستمرار في العمل وأن أكون قدوة لجميع زملائي في الفريق، في الالتزام، في الجهد، وأن أكون دائمًا جاهزًا لفعل ما يطلبه الفريق، وخاصة المدرب".

وزاد: "تشابي ليس مدربنا فقط، بل كان لاعبًا عظيمًا، هو أمر مهم جدًا وجميل بالنسبة لي".

وعن نصائح تشابي له، قال: "يريد مني أن أتحلى بالهدوء والسيطرة، وأن أهاجم في المساحات، وأن أواصل تقديم كل ما أملكه".

وواصل: "في النهاية، الأهم هو أنه يمنحني ثقة كبيرة ودعمًا دائمًا، كان موجودًا دائمًا إلى جانبي، كما فعل بعد ضياع ركلة الجزاء، هذه أمور سأحتفظ بها في قلبي".

وعن مباراة الجولة المقبلة يوم الجمعة أمام ريد بول سالزبورج، قال: "علينا أن نستعد بأفضل طريقة ممكنة لأنها ستكون مهمة للغاية، علينا أن نسعى جاهدين للحصول على النقاط الثلاث للتأهل في المركز الأول".

وختم: "الجو حار جدًا، لكن الأمر نفسه ينطبق على جميع الفرق، سنلعب ضد سالزبورج ليلًا، وهذه ميزة لأننا سنحصل على ساعات راحة أطول".