الرياضة

أوساسونا يعين أليسيو ليشي مدربًا

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أوساسونا يعين أليسيو ليشي مدربًا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ​أوساسونا​ الإسباني تعيين الإيطالي ​أليسيو ليشي​ مدربًا جديدًا للفريق الأول حتى يونيو2027، خلفًا ل​فيسنتي مورينو​.

أوساسونا يعين أليسيو ليشي مدربًا

وبذلك يصبح ليشي خامس مدرب أجنبي في تاريخ النادي، بعد بريزتش، أجيري، أوربان وفاسيليفيتش. المدرب الشاب (39 عامًا) قاد ​ميرانديس​ في الموسم الماضي لتحقيق المركز الرابع في دوري الدرجة الثانية والوصول إلى نهائي التصفيات المؤهلة لليغا، ما جذب اهتمام إدارة أوساسونا.

ليشي بدأ مسيرته في الكرة الإسبانية عام 2011 مع فرق الشباب في ​ليفانتي​، وتدرج حتى وصل للفريق الأول عام 2021، قبل أن يتولى قيادة ميرانديس في 2023. يأمل أوساسونا في بناء مشروع جديد مع مدرب طموح.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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