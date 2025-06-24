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أحمد جودة - القاهرة - أعرب المدير الفني الإسباني لنادي ​انتر ميامي​ ​خافيير ماسكيرانو​ عن خيبة أمله بعد أن خسر فريقه التقدم في المباراة التي جمعته مع بالميراس في ختام دور المجموعات من كأس العالم للأندية، والتي أدت إلى خسارته صدارة المجموعة الأولى وبالتالي مواجهة حامل لقب دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان في الدور القادم.

ماسكيرانو: أثبتنا أنفسنا وتأهلنا عن جدارة لمواجهة باريس سان جيرمان

وأضاف ماسكيرانو:" كان الشعور السائد هو أننا كنا قادرين على الفوز في تلك المباراة، ولكن المباراة أفلتت من أيدينا، بالميراس فريق يعتمد على التنظيم والتبديلات، أثبتنا جدارتنا في المباريات الثلاث، لقد كنا أشبه بـ سندريلا قبل انطلاق البطولة، تجاوزنا العقبات.

وتأهلنا عن جدارة واستحقاق إلى دور الـ16، لا أقصد التقليل من شأن الدوري المحلي في أمريكا، ولكننا لم نحظ بهذا المستوى من التنافس، لقد فزنا بحق وتأهلنا عن جدارة للعب ضد بطل أوروبا ".