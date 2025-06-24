نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيكو يهاجم أندية أوروبا: تختلق الأعذار وتبالغ في تقدير نفسها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقد ​زيكو​، أسطورة البرازيل ونادي ​فلامنجو​، الشكاوى المتكررة من أندية أوروبا بشأن حرارة الطقس والإرهاق خلال ​كأس العالم للأندية​، معتبرًا أن هذه الأعذار تكشف عن ضعف في تحمل المسؤولية.

زيكو يهاجم أندية أوروبا: تختلق الأعذار وتبالغ في تقدير نفسها

وقال لشبكة "Globo": "كرة القدم الأوروبية تحظى بتقدير مبالغ فيه. عندما تسوء الأمور، يبدأون باختلاق الأعذار".

وأكد أن لاعبي أميركا الجنوبية يواجهون نفس الظروف من دون تذمر، مستشهدًا بفلامنجو كمثال على القوة الحقيقية للكرة البرازيلية. وأضاف: "كم عدد المحليين في فرق مثل ​ريال مدريد​ أو ​بايرن​؟ فلامنجو يمثل البرازيل بجدارة، والمنافسة متكافئة". وختم بقوله: "من لا يتحمل الشدّة، لا يستحق التتويج".