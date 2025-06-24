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أحمد جودة - القاهرة - أوضح ​فينسنت كومباني​، مدرب ​بايرن ميونيخ​، أن فريقه سيخوض موسم 2025-2026 من دون فترة تحضيرية فعلية بسبب مشاركته في ​كأس العالم للأندية​ بالولايات المتحدة.

كومباني: بايرن يبدأ الموسم بلا تحضير بسبب كأس العالم للأندية

وقال في مؤتمر صحفي قبل مواجهة ​بنفيكا​: "لن يكون هناك أي تحضير للموسم المقبل، وسندخل مباشرة في المنافسات الرسمية". رغم ذلك، أشار إلى بعض الإيجابيات مثل تعزيز الانسجام بين اللاعبين، خصوصًا الجدد مثل ​جوناثان تاه​ و​توم بيشوف​.

واعتبر أن البطولة أشبه بتجمعات المنتخبات الوطنية، حيث يعيش اللاعبون معًا لفترة طويلة. واختتم قائلًا: "نرمي كل خطط الإعداد العلمية جانبًا، وسنبدأ الموسم تحت ضغط الفوز بكل مباراة منذ اليوم الأول".