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أحمد جودة - القاهرة - أوضح فينسنت كومباني، مدرب بايرن ميونيخ، أن فريقه سيخوض موسم 2025-2026 من دون فترة تحضيرية فعلية بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة.
كومباني: بايرن يبدأ الموسم بلا تحضير بسبب كأس العالم للأندية
وقال في مؤتمر صحفي قبل مواجهة بنفيكا: "لن يكون هناك أي تحضير للموسم المقبل، وسندخل مباشرة في المنافسات الرسمية". رغم ذلك، أشار إلى بعض الإيجابيات مثل تعزيز الانسجام بين اللاعبين، خصوصًا الجدد مثل جوناثان تاه وتوم بيشوف.
واعتبر أن البطولة أشبه بتجمعات المنتخبات الوطنية، حيث يعيش اللاعبون معًا لفترة طويلة. واختتم قائلًا: "نرمي كل خطط الإعداد العلمية جانبًا، وسنبدأ الموسم تحت ضغط الفوز بكل مباراة منذ اليوم الأول".