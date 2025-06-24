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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي لايبزج الألماني لكرة القدم تعيين أولي فيرنر، كمدير فني جديد للفريق، بعقد يمتد حتى 2027، لينهي الفترة الصعبة التي كان يبحث فيها عن مدرب جديد بعد موسم سيء وفقا لمعايير النادي.

أولي فيرنر مديرا فنيا لفريق لايبزج الألماني

وتم الإعلان عن الصفقة اليوم الثلاثاء، بعدما توصل لايبزج لاتفاق مع فيردر بريمن، الذي كان يدربه فيرنر وقضى معه أربعة أعوام.

وقال مارسيل شايفر، المدير الإداري لفريق لايبزج:" أولي مدرب شاب، وواعد وطموح للغاية، وسيخطو الخطوة التالية في تطوره معنا".

وأضاف:"أولي لديه فلسفة كروية واضحة. هو يفضل اللعب المنظم القائم على الاستحواذ، ويشجع على التحول السريع بعد استعادة الكرة، كما أنه يريد من فرقه أن تكون قوية في الضغط، ومرنة تكتيكيا، وأن تلعب بأسلوب جريء، ملتزم، وقتالي".

وأنهى لايبزج الموسم الماضي، في المركز السابع، ليفشل في احتلال أحد المراكز المؤهلة للعب في أوروبا للمرة الأولى منذ صعوده للدوري الألماني (بوندسليجا) في 2016.

وتمت إقالة ماركو روزه في مارس الماضي، وتولى زولت لوف تدريب الفريق كمدرب مؤقت في المباريات المتبقية.

وجاء تولي فيرنر لتدريب الفريق بعد أن تعذر التعاقد مع مرشحين آخرين مثل سيسك فابريجاس (كومو)، وأوليفر جلاسنر (كريستال بالاس)، وروجيه شميت (سابقا مع بنفيكا)، وساندرو فاجنر (حاليا في أوجسبورج).

وقال فيرنر بعد نهاية الموسم إنه لن يجدد عقده مع بريمن لما بعد 2026، وهو ما جعل النادي ينفصل عنه بشكل فوري.

وقال فيرنر:" أنا سعيد جدا بتولي منصب المدير الفني لفريق لايبزج. خلال مناقشاتنا المفصلة، كان من الواضح على الفور أن كلا الطرفين يتشاركان نفس الأفكار حول كيفية اللعب والعمل".

وأضاف:" لايبزج يمثل أسلوب اللعب الجريء والهجومي بهوية واضحة، بالإضافة إلى تفكير طموح وهوية مميزة".

وتابع فيرنر: "الفريق لديه أهداف كبيرة وتوقعات أكبر، وهذه البيئة هي التي أقنعتني بالمجيء إلى هنا وتقديم المساهمة".

وينضم فيرنر لتدريب لايبزج وسط حالة من الشكوك حول مستقبل اثنين من نجوم الفريق، حيث ارتبط أرسنال الإنجليزي بقوة بضم المهاجم السلوفيني بينيامين سيسكو، فيما يرغب الهولندي تشافي سيمونز، صانع ألعاب الفريق، في الرحيل أيضا.

ولم يكشف لايبزج بعد موقفه من مهاجمه تيمو فيرنر، الذي يحمل نفس اسم المدرب، والذي عاد للفريق بعد فترة إعارة غير موفقة مع توتنهام الإنجليزي.

وسيتم تقديم فيرنر لوسائل الاعلام في مؤتمر صحفي في أقرب وقت، مثلما قال لايبزج.

ومن المنتظر أن ينضم المساعدان باتريك كولمان وتوم سيشون إلى فيرنر في جهازه المساعد.

وكانت جميع فرق الدوري الألماني التي تحتاج إلى مدرب قد كشفت عن خططها للموسم المقبل، حيث تولى الهولندي إيرك تن هاج تدريب باير ليفركوزن، وتولى مواطنه بول سيمونس تدريب فولفسبورج، فيما استعان الفريق الصاعد كولون بمدرب بادربورن السابق لوكاس كواسنيوك.