نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماريسكا يرد على اهتمام مانشستر يونايتد بنكونكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي على أنباء رحيل الفرنسي كريستوفر نكونكو خلال فترة الانتقالات الصيفية، في ظل اهتمام مانشستر يونايتد بالتعاقد معه.

ماريسكا يرد على اهتمام مانشستر يونايتد بنكونكو

وأفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، بأن مانشستر يونايتد حريص على التعاقد مع نكونكو المنبوذ داخل ستامفورد بريدج.

وأضافت أن مانشستر يونايتد بدأ مفاوضات أولية مع ممثلي اللاعب رغم عدم تقديم أي عرض ملموس.

ووسط تكهنات حول مستقبله، أكد ماريسكا أن الفرنسي لا يزال لاعبًا في تشيلسي، ويعتقد أن نكونكو سيبقى في النادي خلال الموسم المقبل.

لعب نكونكو البالغ من العمر 27 عامًا 910 دقائق فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، ورغم مشاركته في 33 مباراة في الدوري، لم يشارك الدولي الفرنسي في التشكيلة الأساسية سوى في 9 مباريات منها.

وفي حديثه للصحفيين، قال المدرب الإيطالي: "كريستو معنا، إنه لاعبنا، إنه في حالة جيدة للغاية في الأيام الأربعة أو الخمسة الماضية. بالتأكيد، غدًا سنقوم بتدوير اللاعبين، سنرى ما إذا كانت هناك فرصة لأولئك الذين لم يلعبوا كثيرًا".