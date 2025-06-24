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أحمد جودة - القاهرة - كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن موقف ريال مدريد من تجديد عقد لاعبه النمساوي ديفيد ألابا.

ريال مدريد يحسم مصير ألابا

وتعرض ألابا (33 عامًا) لإصابة بقطع في الرباط الصليبي في ديسمبر 2023، ثم أعقبه تلف غضروف ركبته اليسرى، وبعد عودته إلى الملاعب، تعرض لإصابة جديدة في الغضروف المفصلي، وخضع لجراحة أخرى، ليتراجع دوره مع الفريق.

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن ريال مدريد لا يخطط حاليًا لتجديد عقد ديفيد ألابا.

وينتهي تعاقد لاعب بايرن ميونخ السابق، في صيف 2026.

وكان ألابا قد انضم إلى ريال مدريد، قادمًا من بايرن في صفقة انتقال حر، في صيف 2021.

ودعم ريال مدريد دفاعه هذا الصيف، بالتعاقد مع دين هويسين، قادمًا من بورنموث، في ظل الإصابات التي ضربت المدافعين.