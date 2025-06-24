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أحمد جودة - القاهرة - علق الأوروجوياني لويس سواريز، مهاجم إنتر ميامي الأمريكي، على تعادل فريقه مع بالميراس البرازيلي (2-2)، في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات كأس العالم للأندية.

سواريز: نأسف لإهدار الفوز أمام بالميراس.. وإنريكي أهم مدرب في مسيرتي

وتأهل الفريقان إلى دور الـ16، بينما ودع بورتو البرتغالي والأهلي المصري البطولة، بعد احتلالهما المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

وضرب إنتر ميامي موعدًا مع بطل دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان، متصدر المجموعة الثانية، بينما سيلتقي بالميراس مواطنه بوتافوجو.

وقال لويس سواريز، في تصريحات صحفية عقب المباراة: "بخصوص مباراة بالميراس، آسف لضياع الفوز بعد تقدمنا بهدفين نظيفين".

وأضاف حسبما نقلت شبكة "TNT Sports": "كنا نملك كل شيء، لكن هذه هي كرة القدم، عندما تفقد تركيزك 15 أو 30 ثانية، تدفع ثمنًا باهظًا".

وعن المباراة المقبلة ضد مدربه السابق في برشلونة لويس إنريكي قال: "بالنسبة لي، كان لويس إنريكي، إلى جانب تاباريز مع المنتخب الوطني، أهم مدربين في مسيرتي".

وتابع: "نعلم مدى صعوبة اللعب ضد بطل دوري أبطال أوروبا، ستكون مباراة معقدة للغاية، لكننا نمتلك الأدوات اللازمة للمنافسة".

وأكمل: "علينا أن نحاول تصحيح بعض الأخطاء التي نرتكبها أحيانًا، والتي قد تكون مكلفة للغاية في مثل هذه المباريات، لأن الفارق قد يكون كبيرًا جدًا".

وعن الفارق بين لويس إنريكي الذي دربه، ولويس إنريكي الحالي، قال: "مع مرور السنين، يتطور المدربون وتتحسن الأمور.. لا أعرف طبيعة العمل اليومي الذي يقوم به لويس إنريكي، لكنه بالتأكيد تطور أكثر بكثير".

وأشار: "إنه يدرس الخصم جيدًا، لقد أثر في كثيرًا، كنت أملك روحًا تنافسية، لكنه غرسها في أكثر، وعلمني كيف أتحرك في مساحات تتطلب مني القيام بدور لم أعتد عليه".

وختم: "على المستوى الشخصي، علاقتي به قائمة على الاحترام والإعجاب الكبيرين بما قدمه لنا".