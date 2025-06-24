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أحمد جودة - القاهرة - كشف الجزائري ريان آيت نوري، ظهير مانشستر سيتي، عن نصائح مدربه الإسباني بيب جوارديولا له، بعد الانضمام للفريق.

ريان نوري: هذه نصائح جوارديولا لي.. واخترت السيتي لهذا السبب

وتعاقد السيتي مع نوري هذا الصيف، قادمًا من وولفرهامبتون،، ويتواجد في قائمة الفريق بكأس العالم للأندية.

وقال نوري، في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "المدرب (جوارديولا) طالبني بأن ألعب بطريقتي دون أي ضغط، أن أنطلق بالكرة، وأرسل الكرات العرضية داخل منطقة الجزاء".

وأضاف: "أحاول دائمًا الالتزام بنصائحه، وآمل أن نكون جيدين في المراحل المقبلة".

وتابع: "إنه إحساس بالحرية، أنا سعيد جدًا باللعب بهذه الطريقة، دون ضغط، أحب التقدم بالكرة نحو المرمى وصناعة الفرص للمهاجم، وهذا أصبح جزءًا من أسلوبي الآن".

وأكد نوري، أن العمل تحت قيادة جوارديولا كان الدافع الأكبر وراء انضمامه إلى مانشستر سيتي.

وقال: "السبب الأكبر وراء قدومي هو العمل مع بيب، أشعر بأنني قادر على التطور أكثر وتحقيق الألقاب معه".

وأكمل: "إنه لشرف كبير لي التدريب تحت قيادته، يمكنني تطوير أدائي كثيرًا معه، لقد رأيناه في السنوات القليلة الماضية يحقق الكثير من الإنجازات، إنه يفوز دائمًا مع هذا الفريق، إنه أفضل مدرب، لكنني سعيد جدًا بالعمل معه، بالتأكيد سأُحسن أدائي الكروي".

وعن زميله إيرلينج هالاند، قال: "نعلم أنه لاعب رائع، من الجيد بالتأكيد اللعب معه، وكذلك اللعب مع اللاعبين الآخرين، إنه أفضل فريق في العالم بفضل أدائه الجيد". وأكد: "كنا متحمسين للغاية للعب معًا، وقدمنا أداءً رائعًا في المباراة الأولى (ضد الوداد)، نلعب بأسلوبنا الخاص، كما تعلمون، نحاول تسجيل العديد من الأهداف، ونحاول الدفاع معًا أيضًا، سجلنا ستة أهداف، وهذا جيد أيضًا لتعزيز الثقة، نأمل أن نستمر على هذا المنوال".

وحسم مانشستر سيتي تأهله إلى دور الستة عشر ببطولة كأس العالم للأندية رفقة يوفنتوس الإيطالي.