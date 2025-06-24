أتلتيكو مدريد يقترب من إتمام صفقة جوني كاردوسو من ريال بيتيس

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أحمد جودة - القاهرة - يقترب نادي أتلتيكو مدريد من الإعلان رسميًا عن ثالث صفقاته في سوق الانتقالات الصيفية، بعد التوصل إلى اتفاق مع ريال بيتيس لضم لاعب الوسط الأمريكي جوني كاردوسو.

ووفقًا لتقارير صحيفة ماركا الإسبانية، فإن إدارة الروخيبلانكوس توصّلت إلى اتفاق نهائي مع بيتيس يقضي بانتقال اللاعب مقابل 30 مليون يورو تشمل المتغيرات، بعد مفاوضات استمرت لعدة أسابيع.

صفقة منتظرة

كان كاردوسو (23 عامًا) قد انضم إلى ريال بيتيس قبل 18 شهرًا فقط، قادمًا من إنترناسيونال البرازيلي، ونجح سريعًا في فرض نفسه كلاعب أساسي ضمن خطط المدرب مانويل بيليجريني، بفضل قدراته الدفاعية والتكتيكية في خط الوسط.

وقد جذب اللاعب، الذي يحمل الجنسية الأمريكية والبرازيلية، أنظار عدد من الأندية الأوروبية، وعلى رأسها توتنهام هوتسبير، الذي كان يملك بند خيار شراء بقيمة 25 مليون يورو ضمن صفقة جيوفاني لو سيلسو الصيف الماضي، لكن رغبة كاردوسو الشخصية في الانتقال إلى أتلتيكو مدريد حسمت الموقف لصالح النادي الإسباني.