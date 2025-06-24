فاروق جعفر: النادي الأهلي نجح في تقديم أداء مميز أمام بورتو البرتغالي

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أحمد جودة - القاهرة - أكد فاروق جعفر نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، أن النادي الأهلي لديه لاعبين مميزن في كافة المراكز، ولكن يحتاج تدعيمات في خط الدفاع وعلى مستوى الظهيرين.

وقال فاروق جعفر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن، عبر فضائية الحدث اليوم، أن النادي الأهلي نجح في تقديم أداء مميز أمام بورتو البرتغالي، وكان يستحق الفوز، ولكن إهدار الفرص ساهم في خروج اللقاء بالتعادل.

وتابع نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، أن النادي الأهلي كان عليه إختيار مدير فني على مستوى عالي من الكفاءة يتناسب مع قيمة لاعبي الفريق.