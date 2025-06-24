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أحمد جودة - القاهرة - أعلن فينسنت كومباني​ المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره بنفيكا البرتغالي، مساء اليوم الثلاثاء في بطولة كأس العالم للأندية.

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد بنفيكا في كأس العالم للأندية

ومن المقرر أن يستضيف ملعب بنك أوف أمريكا، مباراة بايرن ميونخ أمام بنفيكا، مساء اليوم الثلاثاء، في العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية، والساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل بايرن ميونخ الرسمي أمام بنفيكا في كأس العالم للأندية

حراسة المرمي: مانويل نوير.

خط الدفاع: بوي - أوباميكانو - رافائيل جيريرو - يوسيب ستانيسيتش.

خط الوسط: بالينها - سيرج جنابري - بافلوفيتش.

خط الهجوم: بيشوف - مولر - ساني.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد بنفيكا في كأس العالم للأندية

والجدير بالذكر أن منصة dazn هي التي ستقوم ببث مباريات بطولة كأس العالم للأندية، وسيتم بث المباراة على الهواء مباشرة عبر شاشاتها.