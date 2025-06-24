نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحرارة تحرم تشيلسي من الاستعداد الأمثل قبل مواجهة الترجي التونسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي، أن ارتفاع درجات الحرارة، التي تجاوزت 37 درجة مئوية، حال دون إجراء تدريبات طبيعية للفريق قبل مواجهته المرتقبة مع الترجي التونسي صباح الأربعاء.

وأشار ماريسكا إلى أن الطقس الحار جعل من شبه المستحيل خوض حصة تدريبية كاملة، قائلًا: "من الصعب جدًا التدرب في هذه الأجواء، لذلك نركز على الحفاظ على طاقتنا استعدادًا للمباراة".

وأضاف: "اكتفينا بتدريبات قصيرة هذا الصباح، ونأمل أن نكون في كامل الجاهزية رغم هذه الظروف".

ويدخل تشيلسي المباراة بضغط كبير، إذ لا بد من تفادي الخسارة لتجنب خروج مبكر من النسخة الأولى الموسعة لكأس العالم للأندية.

وسيغيب المهاجم نيكولاس جاكسون عن اللقاء بعد طرده في المباراة السابقة التي خسرها الفريق أمام فلامنغو البرازيلي بنتيجة 1-3.