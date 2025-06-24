نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مورينيو يتحرك لإنقاذ مسيرة سانشو.. فنربخشة يقدم عرضًا رسميًا لضم جناح مانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن جوزيه مورينيو، المدير الفني الجديد لنادي فنربخشة التركي، يستعد لإنهاء كابوس جادون سانشو في مانشستر يونايتد، من خلال التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب صحيفة ذا صن، فإن فنربخشة قدم عرضًا رسميًا بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني لضم سانشو، الذي تعاقد معه يونايتد في 2021 مقابل 73 مليون جنيه إسترليني قادمًا من بوروسيا دورتموند، لكنه فشل في فرض نفسه داخل التشكيلة الأساسية.

ويأتي اهتمام مورينيو بالجناح الإنجليزي البالغ من العمر 25 عامًا بعد فترة إعارة قضاها في بوروسيا دورتموند وتشيلسي، حيث لعب نصف موسم مع كل فريق، وسط أزمات عديدة أبرزها خلافه العلني مع المدرب الهولندي إريك تين هاج، والذي تسبب في استبعاده نهائيًا من حسابات الفريق.

راتب ضخم.. وصفقة قياسية

وأكدت الصحيفة أن فنربخشة مستعد لتلبية المطالب المالية لسانشو، والتي تصل إلى 10 ملايين جنيه إسترليني سنويًا، في خطوة قد تعني إنقاذ مسيرته من التراجع المستمر في أولد ترافورد.

وتأتي هذه التحركات في ظل سعي مورينيو لتعويض فشل فريقه في التتويج بلقب الدوري التركي بعد منافسة شرسة مع غريمه غلطة سراي، ويسعى البرتغالي إلى بناء فريق قوي ينافس على اللقب ويظهر بقوة في البطولات الأوروبية.

تشيلسي ويوفنتوس.. والخيارات البديلة

جدير بالذكر أن تشيلسي كان يمتلك خيار شراء سانشو مقابل 25 مليون جنيه إسترليني، لكنه اختار دفع غرامة انسحاب بقيمة 5 ملايين جنيه دون إتمام الصفقة، ما أعاد اللاعب إلى مانشستر يونايتد مؤقتًا.

من جانبه، عاد يوفنتوس الإيطالي لسباق التعاقد مع سانشو، حيث أشارت لا غازيتا ديلو سبورت إلى أن المدير العام الجديد لليوفي، داميان كومولي، يخطط لتقديم عرض تبادلي يشمل دوسان فلاهوفيتش ودوجلاس لويز في إطار صفقة شاملة مع مانشستر يونايتد.