نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميسي يواجه إنريكي مجددًا بعد توترات سابقة في برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد ليونيل ميسي لمواجهة مدربه السابق لويس إنريكي، حين يقود إنتر ميامي في مواجهة مرتقبة ضد باريس سان جيرمان بطل أوروبا، ضمن دور الـ16 من كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقررة يوم الأحد في أتلانتا.

المباراة ستجمع أيضًا ثلاثة من رفاق ميسي السابقين في برشلونة: جوردي ألبا، سيرجيو بوسكيتس، ولويس سواريز، الذين سبق وأن لعبوا تحت قيادة إنريكي في الفترة التي شهدت توترات ملحوظة بين النجم الأرجنتيني ومدربه الإسباني.

وكانت العلاقة بين ميسي وإنريكي قد شابها التوتر خلال موسم 2014-2015، حسب تصريحات سابقة أدلى بها المدرب. أحد أبرز الخلافات بينهما وقع عقب خسارة برشلونة أمام سيلتا فيغو، عندما انتقد ميسي اختيارات المدرب التكتيكية. كما تفاقم التوتر بعد الهزيمة أمام ريال سوسيداد، حيث جلس ميسي على دكة البدلاء، ما أدى إلى مشادة كلامية حادة بين الطرفين في غرفة الملابس، وفقًا لتقارير صحفية.

عند توليه تدريب برشلونة في صيف 2014، شدد إنريكي في مؤتمره الصحفي الأول على أنه "قائد الفريق"، وهي رسالة لم تلقَ ترحيبًا لدى ميسي على ما يبدو. وأكد المدرب لاحقًا في مقابلة مع راديو كتالونيا أن الأشهر الأخيرة من موسمه الأول، رغم النجاحات، خلت من الانسجام بينه وبين النجم الأرجنتيني، قائلًا: "كانت هناك فترة توتر لم أكن أتوقعها، لكنها حدثت وكان لا بد من التعامل معها. ومع ذلك، لا يمكنني اليوم إلا أن أقول أشياء إيجابية عن ليو".

يُذكر أن ميسي ورفاقه كانوا ضمن فريق برشلونة الذي أطاح بباريس سان جيرمان في ريمونتادا تاريخية بدوري الأبطال موسم 2016-2017، حين قلب الفريق الكتالوني تأخره 4-0 ذهابًا إلى فوز 6-1 إيابًا.

من جانبه، نجح لويس إنريكي هذا الموسم في قيادة باريس سان جيرمان إلى لقبه الأول في دوري أبطال أوروبا، فيما يأمل إنتر ميامي بقيادة ميسي في قلب التوقعات وتحقيق مفاجأة جديدة.