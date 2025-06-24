نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رغم الإقصاء المبكر.. الأهلي يدوّن اسمه في تاريخ مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

رغم خروجه من دور المجموعات في النسخة الموسعة من كأس العالم للأندية 2025، نجح الأهلي المصري في كتابة صفحة جديدة في سجله التاريخي، بتحقيق أرقام غير مسبوقة في مشاركته العاشرة والأولى بالنظام الجديد الذي يضم 32 فريقًا.

ورغم أن الفريق اكتفى بنقطتين فقط في المجموعة، خلف بالميراس وإنتر ميامي، فإن مشاركته شهدت لحظات لافتة، لا سيما في المباراة الأخيرة أمام بورتو البرتغالي، التي انتهت بتعادل مثير 4-4، ليصبح الأهلي أول نادٍ عربي يسجل أربعة أهداف في شباك فريق أوروبي في تاريخ كأس العالم للأندية.

كما حقق الأهلي رقمًا قياسيًا جديدًا كأكثر نادٍ إفريقي يسجل أربعة أهداف في مباراة واحدة بالبطولة، متفوقًا على الرقم السابق المسجل باسم ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، الذي اكتفى بثلاثة أهداف أمام دورتموند.

وبتسجيله أربعة أهداف، أصبح الأهلي كذلك أكثر الفرق العربية تهديفًا في نسخة 2025، وأول فريق عربي يحقق هذا الإنجاز في مباراة واحدة ضمن النظام الجديد للمسابقة.

ومن أبرز إنجازات الفريق أيضًا، استمرار تفوقه التاريخي على الأندية البرتغالية، حيث لم يسبق له أن خسر أمام أي منها، بعد انتصاراته السابقة على بنفيكا.

وسجل النجم الفلسطيني وسام أبو علي إنجازًا فرديًا لافتًا، بعد أن أحرز ثلاثة أهداف (هاتريك) أمام بورتو، ليصبح أول لاعب في تاريخ الأهلي يسجل ثلاثية في كأس العالم للأندية، وأول عربي يحقق ذلك في النسخة الجديدة من البطولة.

كما دخل أبو علي تاريخ المسابقة كأول لاعب يسجل "هاتريك" أمام نادٍ أوروبي في بطولات الفيفا منذ الأسطورة البرازيلية بيليه ضد بنفيكا في 1962، وثاني عربي فقط يسجل ثلاثية في تاريخ كأس العالم للأندية منذ عام 2000، بعد حمدو الهوني مع الترجي التونسي أمام السد في نسخة 2019، وسادس لاعب إجمالًا يحقق هذا الإنجاز في تاريخ البطولة.

ورغم الخروج المبكر، أثبت الأهلي حضوره التاريخي في النسخة الجديدة من مونديال الأندية، مضيفًا المزيد إلى إرثه كأكثر الأندية العربية والإفريقية مشاركة وظهورًا في الحدث العالمي.