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أحمد جودة - القاهرة - يبدأ توماس فرانك، المدرب الجديد لنادي توتنهام هوتسبير، مهمته في شمال لندن خلفًا لأنجي بوستيكوجلو، وسط آمال كبيرة بإعادة الفريق إلى المنافسة بعد موسم كارثي أنهاه الفريق في المركز السابع عشر بالدوري الإنجليزي الممتاز، مبتعدًا بـ13 نقطة فقط عن الهبوط.

رسميًا: توماس فرانك يبدأ ثورته في توتنهام بصفقة يابانية واعدة

رغم الانتكاسات المحلية، احتفل النادي مؤخرًا بفوزه بلقب الدوري الأوروبي بعد التفوق على مانشستر يونايتد في النهائي الذي أُقيم في بلباو، ما يؤهله للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وبحسب تقارير متعددة أبرزها من فابريزيو رومانو وبي بي سي سبورت، فإن فرانك بدأ فعليًا تنفيذ خطته للموسم الجديد، عبر التعاقد مع المدافع الياباني الشاب كوتا تاكاي، نجم كاواساكي فرونتال، في صفقة قدرت بنحو 5 ملايين جنيه إسترليني، وهي رقم قياسي للاعب ياباني قادم من الدوري المحلي.

المدافع البالغ من العمر 20 عامًا، سينضم إلى خط الدفاع إلى جانب كريستيان روميرو، ميكي فان دي فين، كيفن دانسو، ورادو دراجوسين، في ظل رغبة فرانك في تعزيز خياراته الدفاعية.

يُذكر أن قرار استبدال بوستيكوجلو، رغم تتويجه بلقب أوروبي بعد 17 عامًا من الانتظار، أثار جدلًا واسعًا، إلا أن إدارة النادي، رأت أن الفريق بحاجة إلى "نفس جديد"، خاصة بعد موسم شهد إصابات جماعية وانهيارًا محليًا.

ويُتوقع أن تشهد فترة الانتقالات الصيفية نشاطًا مكثفًا من إدارة توتنهام لدعم فرانك بصفقات نوعية، خاصة مع عودة الفريق للمنافسات القارية.