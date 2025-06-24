نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنتر يصطدم بريفر بليت بحثًا عن صدارة المجموعة وتفادي دورتموند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يخوض إنتر ميلان الإيطالي، وصيف دوري أبطال أوروبا، مواجهة حاسمة أمام ريفر بليت الأرجنتيني، الأربعاء في سياتل، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العالم للأندية، ساعيًا لاعتلاء صدارة المجموعة الخامسة وتجنب صدام مبكر محتمل مع بوروسيا دورتموند الألماني في الدور ثمن النهائي.

ويحتل إنتر المركز الثاني في المجموعة خلف ريفر بليت بفارق الأهداف، ما يجعل الفوز الخيار الوحيد لضمان الصدارة. وفي المقابل، قد يجد الفريق الإيطالي نفسه خارج البطولة في حال تعرضه للخسارة، مع فوز مونتيري المكسيكي على أوراوا ريد دياموندز الياباني في اللقاء الآخر.

وبحسب نظام البطولة، يلتقي متصدر المجموعة الخامسة مع وصيف المجموعة السادسة، التي يتصدرها حاليًا فلومينينسي البرازيلي، وسط صراع مع ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، فيما يحل بوروسيا دورتموند في المركز الثاني قبل مواجهته الحاسمة مع أولسان الكوري الجنوبي.

المدرب الروماني كريستيان كيفو، الذي تسلّم قيادة إنتر خلفًا لسيموني إنزاغي المنتقل إلى الهلال السعودي بعد نهائي دوري الأبطال، ما زال يسعى لإبراز هوية الفريق تحت قيادته. وقال كيفو، قبل مواجهة أوراوا التي انتهت بفوز صعب 2-1: "يجب أن نظهر تحكمنا في الكرة، وأن نفرض إيقاع اللعب ونجد الحلول سواء عبر تدوير الكرة أو من خلال اللعب المباشر. هذا هو حلم كل مدرب".

ورغم انتصاره الأخير، لم يقدم إنتر بعد مستواه المعهود بسبب غياب عدة لاعبين مؤثرين، من بينهم التركي هاكان تشالهان أوغلو، الفرنسيان بنجامان بافار وماركوس تورام (اللذان شاركا في اللقاء الافتتاحي فقط)، الهولندي دنزل دومفريس، والإيراني مهدي طارمي.

ويترقب المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مواجهة خاصة أمام ريفر بليت، حيث تعيده الذاكرة إلى عام 2017 حين سجّل هدفًا بقميص راسينغ في فوز مثير 3-2 على ريفر، في واحدة من أولى محطاته الاحترافية قبل انضمامه إلى إنتر.

في المقابل، يدخل ريفر بليت المواجهة بثقة ودعم جماهيري لافت في الولايات المتحدة، لكنه سيفتقد جهود لاعب الوسط الكولومبي كيفن كاستانيو، الموقوف بعد طرده أمام مونتيري.