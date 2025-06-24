الرياضة

سانتوس يفاوض نيمار للتجديد وسط اهتمام من فلومينينسي

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سانتوس يفاوض نيمار للتجديد وسط اهتمام من فلومينينسي

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أحمد جودة - القاهرة -  

كشفت تقارير صحافية برازيلية عن دخول نادي سانتوس في مفاوضات متقدمة مع النجم نيمار دا سيلفا لتجديد عقده، الذي ينتهي مع نهاية يونيو الجاري، لموسم إضافي، في ظل اهتمام من نادي فلومينينسي بالحصول على خدمات اللاعب.

وذكر موقع "UOL" البرازيلي أن المفاوضات بين الطرفين وصلت إلى مراحل متقدمة، إلا أن نيمار لم يرد بشكل رسمي على عرض سانتوس حتى الآن.

من جانبه، أوضح والد نيمار أن اللاعب سيستمع إلى عروض أخرى، بينما أكد رئيس نادي سانتوس، مارسيلو تيكسيرا، أن العرض الرسمي الوحيد الذي تلقاه نيمار حتى اللحظة جاء من نادي فلومينينسي.

ويأمل سانتوس في الحصول على رد سريع من نيمار قبل 30 يونيو، موعد انتهاء العقد الحالي، خاصة أن الفريق سيعود إلى التدريبات يوم الجمعة.

يُذكر أن نيمار انضم إلى صفوف سانتوس في يناير الماضي بعد فسخ عقده مع الهلال السعودي، وكان قد أثار الجدل مؤخرًا بطرده في المباراة الأخيرة أمام بوتافوغو، عقب تسجيله هدفًا غير قانوني بيده على طريقة الأسطورة دييغو مارادونا.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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