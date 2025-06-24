ميامي (د ب أ)- احتفل الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم، بعيد ميلاده الـ38، بعدما قاد فريقه للتأهل لدور الـ16 ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في الولايات المتحدة، وتأهل فريق إنتر ميامي إلى دور الـ16 بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى بالبطولة المقامة حاليا في الولايات المتحدة بعدما حصد 5 نقاط بفارق الأهداف خلف بالميراس، واستهل فريق إنتر ميامي مبارياته في البطولة بالتعادل السلبي مع الأهلي المصري ثم فاز على بورتو البرتغالي 2 /‏ 1، واختتم مبارياته في دور المجموعات بالتعادل 2/‏2 مع بالميراس البرازيلي، وسيكون أمام ميسي مباراة عاطفية في دور الـ16، حيث سيواجه فريقه السابق باريس سان جيرمان. انتقل ميسي إلى صفوف إنتر ميامي في صيف 2023 في صفقة انتقال حر، وذلك بعد انتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي الذي قضى بين جدرانه موسمين، وصعد «ليو» إلى منصات التتويج مع ميامي مرتين بالفوز بكأس الدوريات في 2023 ودرع المشجعين في 2024، وقبلها حقق 3 ألقاب مع باريس سان جيرمان بفوزه بلقب الدوري مرتين، وكأس السوبر الفرنسي، ويتطلع لإنجاز جديد يبدو شبه مستحيل، مع فريق إنتر ميامي، حيث يهدف لقيادته لأبعد دور ممكن في هذه البطولة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ميسي يحتفل بعيد ميلاده الـ38 بقيادة nإنتر ميامي لدور الـ16 بمونديال الأندية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.