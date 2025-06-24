الرباط (د ب أ)- أعلن المدرب الإسباني خورخي فيلدا رودريجيز، المدير الفني للمنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات، عن القائمة النهائية للاعبات المشاركات في نهائيات كأس الأمم الإفريقية للسيدات، التي ستستضيفها المغرب خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 26 يوليو، في دورة مرتقبة تعد بالكثير من التحديات الرياضية والتنظيمية، وتتكون القائمة النهائية من خديجة الرميشي وهند حسناوي وفاطمة الزهراء الجبراوي وإيناس أرويسا في حراسة المرمى وحنان أيت الحاج وزينب الرضواني وصباح الصغير وعزيزة الرباح ونهيلة بنزينة وسهام بوخامي وياسمين مرابط وسمية هادي في الدفاع وغزلان الشباك ونجاة بدري وإيلودي النقاش وسلمى بوكرش وأنيسة لحماري وسارة كاسي وإيمان الغزواني وسناء المسودي في وسط الميدان وفاطمة الزهراء تكناوت وسكينة وزراوي ورانية بوطيبي وإيمان سعود وابتسام الجرايدي وكنزة شابيل في الهجوم.

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