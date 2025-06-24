سيجموند تنتقد منظمي بطولات التنس فـي إنجلترا وألمانيا

باد هومبورج (ألمانيا) ـ (د ب أ): انتقدت لاعبة التنس الألمانية لاورا سيجموند منظمي البطولات في إنجلترا وألمانيا بشأن جدولة المباريات بعد خروجها المبكر في بطولة باد هومبورج ، وفازت سيجموند بمسابقة منافسات الزوجي في نوتينجهام مساء الأحد، برفقة البرازيلية بياتريس حداد مايا، وبعدها اضطرت للعب مباراة الدور الأول في الحدث المقام في ألمانيا أمس الأول، وخسرت في مجموعتين متتاليتين أمام البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا ، وقالت سيجموند : «لا يمكنك أن تلعب بشكل جيد بعد حصولك على ساعتين للنوم فقط. لا يمكنك أن تستعد بشكل أسوأ. لا يمكنك أن تفوز بهذه الطريقة». وقالت سيجموند 37 عاما إنها حاولت عبثا أن تجعل منظمي بطولة نوتنجهام يقيمون المباراة النهائية في منافسات الزوجي في وقت مبكر من يوم الأحد لكي يسمح لها بالسفر إلى ألمانيا في نفس اليوم. وقالت إن طلبها تم رفضه، وأشار المنظمون إلى أن الرفض جاء بسبب البث التليفزيوني ، وقالت اللاعبة الفائزة بثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام) في منافسات زوجي السيدات والزوجي المختلط، إنها اضطرت للاستيقاظ في منتصف الليل للسفر إلى ألمانيا صباح الاثنين، وكان لديها ساعة إضافية فقط لتنامها قبل المباراة أمام أزارينكا ، وأضافت أن البطولات «تجعل من الصعب اللعب بشكل جيد في منافسات الزوجي والاستمرار في الأداء الجيد في منافسات الفردي في الأسبوع التالي».